В парке "Екатерингоф" провели ежегодную очистку исторического Подъездного канала

Специалисты убрали с водной глади скопившиеся за весну цветочную пыльцу, тополиный пух и мелкий бытовой мусор.

В парке "Екатерингоф" состоялась ежегодная экологическая акция по очистке Подъездного канала. Как сообщили в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, специалисты убрали с водной глади скопившиеся за весну цветочную пыльцу, тополиный пух и мелкий бытовой мусор.

Этот канал длиной около 140 метров имеет богатую историю: он был прорыт от реки Екатерингофки к Екатерингофскому дворцу. В прошлом по нему император Пётр I и его высокопоставленные гости подплывали на лодках прямо к парадному входу резиденции. Хотя сам деревянный дворец не сохранился до наших дней, Подъездной канал поддерживается в хорошем состоянии.

Сотрудники парка "Екатерингоф" регулярно заботятся об этом историческом водном объекте, чтобы сохранить его для будущих поколений.

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Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга