В историческом районе Щемиловка обновят более 3,2 тыс. теплосетей

Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (АО "ТЭК СПб") ведет активную подготовку к новому отопительному сезону, проводя масштабную замену теплотрасс в разных районах города. Руководитель городского Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов лично осмотрел ход модернизации участков теплоцентралей в Невском районе, финансирование которых осуществляется из городского бюджета.

Проект предусматривает полную реконструкцию тепловых магистралей, расположенных вдоль улиц Бабушкина, Обуховской обороны, Чернова, Ново-Александровской и Шелгунова в микрорайоне Щемиловка. Общий объем обновляемых коммуникаций составит 3293 метра. Вместо изношенных металлических труб будут установлены новейшие стальные изделия с теплоизоляционным покрытием из пенополиуретана, обеспечивающим минимизацию потерь тепла и продление срока эксплуатации инфраструктуры. Помимо этого, внедряются инновационные технологии, такие как антикоррозийные и термостойкие материалы.

Уже выполнено прокладку временного отопления длиной свыше 900 метров, что составляет 60% от требуемого объема. Временная тепловая магистраль поддерживает стабильное обеспечение теплом и горячим водоснабжением жителей района на период ремонтных работ.

Что касается основного этапа реконструкции, то специалисты уже смонтировали более 1100 метров новых теплотрасс, выполняемых как на открытых участках, так и внутри жилых зданий.

Особое внимание уделялось обновлениям социальных инфраструктурных объектов: вблизи детского сада № 6 и коррекционной школы-интерната № 22 Невского района протянули около 140 метров трубопровода. Трубы укладывались в прочные бетонные лотки, обеспечивая максимальную безопасность и долговечность конструкций.

В ближайшей перспективе аналогичные работы ожидают противотуберкулёзный диспансер № 14, гарантируя жителям и пациентам надёжное снабжение теплом.

Итоговая цель проекта — существенно повысить стабильность подачи тепла и горячей воды для 64 зданий, включающих жилые дома, детские сады, медицинские учреждения и образовательные объекты. Пользоваться улучшенными сетями смогут жители Невского района общей численностью около 20 тысяч человек.

Завершить реконструкцию предусмотрено в ноябре 2026 года, к моменту полного перехода потребителей на обновленные коммуникации и демонтаж временных сетей. Все необходимые строительные работы и восстановление прилегающих территорий будут проведены в полном объеме.

В текущем 2025 году АО "ТЭК СПб" реализует обширную программу замены теплосетей общим объемом 22 километра, реализованную за счет бюджетных средств. Проект охватывает также участки квартала 12Б Коломяги, улицу Ткачей, дом 70, проспект Озеро Долгое, дом 28А, а также улицы Красносельского района и Двинскую улицу. Благодаря проекту надежность теплоснабжения повысится для более чем 600 строений и обеспечит комфортные условия проживания почти 170 тысячам петербуржцев.

Фото: АО "ТЭК СПб"