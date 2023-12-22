В Петербурге необходимость помогать детям с уроками больше раздражает матерей

Матери больше занимаются уроками с детьми в начальных классах, с 5 по 11 класс с домашними заданиями чаще помогают отцы.

Специалисты сервиса SuperJob выяснили, как петербургские родители относятся к необходимости помогать детям с уроками. В опросе приняли участие родители учащихся 1-11 классов.

В Петербурге ученикам начальных классов помогают делать уроки 77% родителей, обучающимся 5-7 классов – 58%. Младшим школьникам чаще всего приходится помогать со всеми предметами, после 5 класса – выборочно. Родителей учащихся 1-7 классов необходимость учить уроки с детьми раздражает сильнее, чем родителей учеников 8-11 классов.

Матери больше занимаются уроками с детьми в начальных классах, с 5 по 11 класс с домашними заданиями чаще помогают отцы. Необходимость сидеть над уроками чаще раздражает матерей. От домашних заданий старшеклассников отцы и матери раздражаются в равной степени.

Ранее стало известно, что 6 из 10 мужчин петербуржцев не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жен.

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