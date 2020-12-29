Пакистан одобрил применение "Спутник V": пока только в экстренных случаях

Уже известна компания, которая займется первичным ввозом российской вакцины на территорию страны.

Пакистан стал еще одной мировой страной, которая присоединится к закупкам российской вакцины "Спутник V". Как сообщает издание Dawn, страна одобрила применение разработки НИЦЭМ им. Гамалеи. Правда, пока что речь идет только об экстренном использовании препарата в сжатые сроки. Официальный документ, подписанный местным регулятором в сфере здравоохранения, должен быть представлен публике в ближайшее время.

На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), еще одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций

Оговоримся, что до этого Пакистан уже одобрил и сертифицировал две "западные вакцины". Однако, по мнению экспертов, в мире ограничены производственные мощности, поэтому государство планирует решить проблему коронавируса "количеством". Сообщается, что дистрибьютором "Спутника V" на территории Пакистана станет фармкомпания AGP.

В социальных сетях пользователи, в том числе и жители Пакистана, по-разному отреагировали на данное сообщение. В обсуждениях особенно активны жители Индии, власти которой до сих пор не могут обеспечить население бесплатной вакциной.