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Вышел новый трейлер сольного фильма "Черной Пантеры"

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В сети выложили новый трейлер фильма "Черная Пантера". Историю супергероя - короля загадочной страны - покажут в феврале 2018 года.

В понедельник, 16 октября, в сети выложили трейлер сольного фильма "Черная Пантера". Главного героя истории - короля Ваканды и Черную Пантеру - нам впервые показали в "Первом мстителе: Противостояние". Пантера сражался на стороне Железного Человека.

Вышел новый трейлер "Черной Пантеры": показали виды Ваканды

История о принце Ваканды (загадочная африканская страна, которая владеет богатыми запасами вибрпниума) Т`Чалле расскажет, как он впервые узнал о своем предназначении - стать воплощением местной легенды. Молодой человек становится Черной Пантерой, чтобы защитить свой народ от врагов. которые хотят всех уничтожить, чтобы завладеть запасами дорогого металла.

Мировая премьера фильма состоится 12 февраля 2018 года. Российские поклонники Marvel увидят фильм уже 15 февраля.

Вышел новый трейлер "Черной Пантеры": показали виды Ваканды

Фото и видео: трейлер сериала

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Категории: Кино Мировые новости

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