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Путин назначил Ирину Хабик на пост председателя Невского районного суда
Сегодня, 13:15
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Путин назначил Ирину Хабик на пост председателя Невского районного суда

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С 2017 года руководитель занимала должность зампредседателя Невского районного суда.

Указом президента РФ Владимира Путина от 4 сентября назначен новый председатель Невского районного суда Петербурга. Должность получила Ирина Хабик, сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Карьера Хабик началась в 2000 году во Фрунзенском районном суде. Через 7 лет 2007 она заняла пост секретаря суда, секретаря судебного заседания и помощника судьи. Затем она была назначена судьёй Фрунзенского районного суда, в 2017 году перешла на работу в Невский районный суд, где до последнего времени была заместителем председателя.

Специализация Ирины Хабик связана с гражданскими делами.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге арестовали начальника Северо-Западного управления снабжения МВД Сергея Лисового.

Фото: Piter.TV

Теги: владимир путин, ирина хабик, кадровые перестановки, невский районный суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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