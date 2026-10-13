В пространстве "Вокзал 1853" в Петербурге открылся Музей компьютерных игр. На площади 408 квадратных метров собрали игровые устройства разных эпох, от старых автоматов до современных VR- и AR-технологий.

В Петербурге открылся Музей компьютерных игр, в котором можно не только вспомнить старые видеоигры, но и сыграть в них. Новое пространство разместилось на втором этаже пространства "Вокзал 1853". Сама экспозиция занимает 408 квадратных метров и объединяет несколько поколений игровой истории. Сам музей задуман как интерактивное пространство: здесь можно рассматривать экспонаты, играть и изучать новые для себя игры.

Мы давно придумали эту концепцию — больше 10 лет назад. Делали выставку на ВДНХ, в Питере в "Этажах" временную, но только сейчас совпало несколько факторов, по которым мы открылись здесь, на "Вокзале". Почему мы хотим сделать музей компьютерных игр? Мне кажется, что это огромный пласт культуры, который сейчас задействует примерно половину населения Земли. Максим Пинигин, сооснователь Музея компьютерных игр и Музея советских игровых автоматов

Для создателей проекта важно было показать, как развивалась техника и то, как менялось место игр в повседневной жизни. Когда-то за игровыми автоматами собирались в специальных залах, позже привычным местом для игр стали домашние компьютеры и приставки, а сегодня игры доступны с помощью новых цифровых устройств.

Отдельное направление экспозиции посвящено российской игровой индустрии. Посетители могут познакомиться с отечественными разработками разных лет. В коллекции представлены и игровые автоматы возрастом около 60 лет. Они позволяют посетителям увидеть, с чего начиналась история интерактивных развлечений, и сравнить ранние устройства с игровыми автоматами нашего времени.

Наверное, про Советский Союз больше рассказывают советские игровые автоматы и первые приставки, которые появлялись на базе японских технологий. Dendy, который, собственно говоря, научил массово людей в России играть в видеоигры, разбираться в этом, любить, фанатеть, просто развлекаться. Василий Овчинников, руководитель организации развития видеоигровой индустрии

В заключительной части маршрута представлены разные игровые жанры, танцевальные автоматы и пространство, напоминающее компьютерный клуб. Сам проект рассчитан на посетителей разных возрастов. Здесь дети могут познакомиться с устройствами, которые были частью детства их родителей, а взрослые — вспомнить игры и технологии, с которыми росли сами.

Это, конечно, эффект вау. Тем более, что в России огромное количество людей играют в компьютерные и мобильные игры, в консоли. И каждый второй узнает себя в этом, вспоминает свое детство, а может быть, и сегодняшние развлечения, вечера или свободное время. И, конечно, это не может не радовать, когда ты не только пришел поиграть, но и познакомился с культурой, историей. Дарья Дедова, посетитель музея

Музей компьютерных игр будет работать ежедневно и ждет посетителей, которые хотят узнать, как менялись видеоигры, вспомнить знакомые устройства или впервые попробовать игры прошлых десятилетий.

Материал подготовили: Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV