Новый детский Центр охраны зрения открылся в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга начал работу новый детский Центр охраны зрения. Об этом сообщили в Смольном.

Центр создан для повышения доступности специализированной офтальмологической помощи. Он будет заниматься профилактикой, диагностикой и ранним выявлением нарушений зрения у детей и подростков. Это позволит своевременно начинать лечение и предотвращать развитие серьёзных патологий.

Для точной диагностики и эффективного лечения учреждение оснащено современным оборудованием: цифровыми ретинальными камерами, лазерными аппаратами, авторефрактометрами и другой аппаратурой экспертного класса.

Чтобы записать ребёнка на консультацию, необходимо сначала получить направление от врача-офтальмолога в районной детской поликлинике. После этого можно оформить запись одним из способов: через портал "Здоровье петербуржца"; по телефону центра: +7-951-681-29-20; при личном визите в учреждение. Открытие центра является частью программы по развитию детского здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи в Санкт-Петербурге.

