Петербургские инженеры создали автономного дрона-помощника для водолазов

Беспроводная платформа отслеживает аквалангиста, обеспечивает связь и освещение.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) разработали уникальную самоходную платформу-дрон, которая призвана повысить безопасность и эффективность подводных работ. Об этом сообщили в Смольном.

Устройство предназначено для автономного сопровождения водолазов и заменяет целую группу поддержки на поверхности. Традиционно за аквалангистами следят по буйкам, поддерживают с ними радиосвязь и ведут визуальное наблюдение несколько человек. Новая платформа, работающая без тросов и кабелей, полностью берёт эти функции на себя, не мешая действиям водолаза под водой.

Компактный дрон отслеживает положение аквалангиста и следует за ним, служа одновременно источником яркого света и ретранслятором для подводной связи. Это позволяет проводить работы в условиях плохой видимости, в тёмное время суток или на сложных подводных объектах, где необходима постоянная координация с поверхностью. На сегодняшний день на рынке не существует прямых аналогов, которые объединяли бы все эти функции в одном автономном устройстве.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга