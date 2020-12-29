В Петербурге коронавирусом заболели 1813 человек

Из больниц выписали более пяти тысяч пациентов.

За сутки в России подтвердили 17 741 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1834 (10,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 1813 новых случаев коронавируса. За последние сутки подтверждена смерть 594 пациентов. В Петербурге подтвердили 70 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 27 922 человека, в том числе 5795 человек в Петербурге.

Названа необычная особенность иммунитета у переболевших КОВИД людей.

Фото: Piter.tv