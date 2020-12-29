В Петербурге коронавирусом заболели 3112 человек

Из больниц города выписали более 4 тысяч человек.

За сутки в России подтвердили 21887 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2363 (10,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3112 новых случаев коронавируса. За последние сутки подтверждена смерть 612 пациентов. В Петербурге подтвердили 79 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 26 902 человека, в том числе 4194 человека в Петербурге.

Власти Петербурга не видят предпосылок для снятия коронавирусных ограничений.

Фото: Piter.tv