Из городских медицинских учреждений выписали 2855 человек.

За сутки в России подтвердили 21152 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2452 (11,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3347 новых случаев коронавируса. За последние сутки подтверждена смерть 597 пациентов. В Петербурге подтвердили 72 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 25 290 человек, в том числе 2855 человек в Петербурге.

Петербург попал в топ-3 городов России по смертности от КОВИД.

Фото: Piter.tv