В Петербурге коронавирусом заболели 3115 человек

Из стационаров выписали 2559 человек.

За сутки в России подтвердили 21734 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2440 (11,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3115 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 226. За последние сутки подтверждена смерть 586 пациентов. В Петербурге подтвердили 69 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 8.

За последние сутки из больниц выписали 23 262 человека, в том числе 2259 человек в Петербурге и 214 – в Ленинградской области.

Травматолог рассказал, как коронавирус повлиял на количество травм.

Фото: Piter.tv