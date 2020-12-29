В Петербурге за сутки COVID-19 заболели 3094 человека

Из стационаров города выписали 3915 человек.

За сутки в России подтвердили 24 715 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3258 (13,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3094 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 228. За последние сутки подтверждена смерть 555 пациентов. В Петербурге подтвердили 72 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 27 636 человек, в том числе 3915 человек в Петербурге и 234 – в Ленинградской области.

Роспотребнадзор назвал условия снятия коронавирусных ограничений в Петербурге.

Фото: Piter.tv