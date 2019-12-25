В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3761 человека

Из больниц выписали почти 2000 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 26 190 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4739 (18,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3761 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 218. За последние сутки подтверждена смерть 559 пациентов. В Петербурге подтвердили 83 новых смерти от COVID-19, в Ленобласти – 6.

За последние сутки из больниц выписали 26 266 человек, в том числе 1921 человека в Петербурге и 594 – в Ленинградской области.

Переболевший коронавирусом петербуржец умер по пути домой после выписки.

Фото: Pirer.TV