В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3734 человек

Из больниц выписали почти 2000 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 26 097 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5090 (19,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3734 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 216. За последние сутки подтверждена смерть 562 пациентов. В Петербурге подтвердили 86 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 6.

За последние сутки из больниц выписали 24 938 человек, в том числе 1811 человек в Петербурге и 203 – в Ленинградской области.

Комздрав объяснил "аномальную" статистику смертности от коронавируса в Петербурге.

Фото: Pirer.TV