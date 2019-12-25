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В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3734 человек
Сегодня, 11:10
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3734 человек

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Из больниц выписали почти 2000 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 26 097 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5090 (19,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3734 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 216. За последние сутки подтверждена смерть 562 пациентов. В Петербурге подтвердили 86 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 6.

За последние сутки из больниц выписали 24 938 человек, в том числе 1811 человек в Петербурге и 203 – в Ленинградской области. 

Комздрав объяснил "аномальную" статистику смертности от коронавируса в Петербурге.

Фото: Pirer.TV

Теги: ицк, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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