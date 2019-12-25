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В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 684 человек
Сегодня, 10:40
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 684 человек

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Из больниц выписали более 1800 человек.

За последние сутки в России подтвердили 25345 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5108 (20,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3684 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 209. За последние сутки подтверждена смерть 589 пациентов. В Петербурге подтвердили 82 новых смерти от COVID-19, в Ленобласти – 4.

За последние сутки из больниц выписали 26 882 человека, в том числе 1873 человека в Петербурге и 358 – в Ленинградской области. 

Специалист рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в Петербурге пойдет на спад.

Теги: ицк, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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