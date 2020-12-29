В Петербурге коронавирус подтвердился у 2128 человек

За сутки в России подтвердили 19 138 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2208 (11,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В Петербурге выявили 2128 новых случаев коронавируса. За последние сутки подтверждена смерть 575 пациентов. В Петербурге подтвердили 69 новых смертей от COVID-19.
За последние сутки из больниц выписали 26 775 человек, в том числе 4124 человека в Петербурге.
В Петербурге для КОВИД-больных свободны более трети коек.
Фото: Piter.tv
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Ужас, когда это всё закончится! Бедные люди, сколько смертей из за этого вируса! Нет слов просто! Здоровья всем!