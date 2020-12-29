В Петербурге коронавирус подтвердился у 2128 человек

Из больниц выписали более четырех тысяч человек.

За сутки в России подтвердили 19 138 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2208 (11,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2128 новых случаев коронавируса. За последние сутки подтверждена смерть 575 пациентов. В Петербурге подтвердили 69 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 26 775 человек, в том числе 4124 человека в Петербурге.

В Петербурге для КОВИД-больных свободны более трети коек.

Фото: Piter.tv