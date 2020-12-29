В Петербурге коронавирусом заболели 2116 человеек

Из стационаров выписали 899 человек.

За сутки в России подтвердили 19290 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1985 (10,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2116 новых случаев коронавируса. За последние сутки подтверждена смерть 456 пациентов. В Петербурге подтвердили 59 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 19 003 человек, в том числе 899 человек в Петербурге.

Более 35 тысяч петербуржцев привились от COVID-19.

Фото: Piter.tv