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Более 35 тысяч петербуржцев привились от COVID-19
Сегодня, 22:39
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nadezhda_sib

Более 35 тысяч петербуржцев привились от COVID-19

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Для выработки иммунитета нужно сделать две прививки.

Полный цикл вакцинации от коронавируса в Петербурге завершили 5677 человек. Всего вакцинацию начали 35920 горожан. Информация об этом содержится в отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции от 24 января.

За сутки в Северной столице привили 889 человек. Из них 34 завершили вакцинацию. Напомним, что для выработки иммунитета требуется сделать три инъекции интервалом в три недели.

Всего в Петербург прибыло более 105 тыс. доз вакцины. Она ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. На данный момент осталось почти 41 тыс. зон. 

Всего в городе проживает более 5 млн человек.

В будущем будут работать 120 пунктов вакцинации. Сейчас их 70. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, прививка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Dima74kaa
Сегодня 23:02

Советую всем сделать прививку , это всем поможет в ближайшее время передвигаться по миру и поможет быстрее победить пандемию

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kruvadim
Сегодня 22:55

Надо делать бесплатные анализы на антитела, тогда большее количество людей согласиться привиться

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