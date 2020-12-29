Более 35 тысяч петербуржцев привились от COVID-19

Для выработки иммунитета нужно сделать две прививки.

Полный цикл вакцинации от коронавируса в Петербурге завершили 5677 человек. Всего вакцинацию начали 35920 горожан. Информация об этом содержится в отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции от 24 января.

За сутки в Северной столице привили 889 человек. Из них 34 завершили вакцинацию. Напомним, что для выработки иммунитета требуется сделать три инъекции интервалом в три недели.

Всего в Петербург прибыло более 105 тыс. доз вакцины. Она ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. На данный момент осталось почти 41 тыс. зон.

Всего в городе проживает более 5 млн человек.

В будущем будут работать 120 пунктов вакцинации. Сейчас их 70.

Фото: Piter.TV