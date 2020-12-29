Петербург снова обогнал Москву по количеству заболевших коронавирусом

В Москве подтвердили 3037 новых случаев коронавируса.

За сутки в России подтвердили 21513 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2 539 (11,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3104 новых случая коронавируса. За последние сутки подтверждена смерть 580 пациентов. В Петербурге подтвердили 59 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 27 318 человек, в том числе 4696 человек в Петербурге.

Названо условие формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

Фото: Piter.tv