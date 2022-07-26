Более чем в 20 новых общественных пространствах Петербурга началась активная фаза работ

Сотрудники ГАТИ регулярно осуществляют контроль качества выполняемых работ на указанных площадках.

Более половины проектов, реализуемых в рамках программы формирования комфортной городской среды в Петербурге на 2025 год, о которых рассказывал губернатор Александр Беглов в своём отчёте о деятельности Правительства, уже обеспечены необходимыми разрешительными документами Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), позволяющими приступить к работам. В самом начале сезона активных ландшафтных работ, когда официально разрешено проведение строительных мероприятий, на 20 объектах начались активные строительные работы, а ещё девять находятся в стадии подготовки.

Сотрудники ГАТИ регулярно осуществляют контроль качества выполняемых работ на указанных площадках. Недавно инспекция провела мониторинг ряда участков, включая сквер имени Гаджибекова на улице Композиторов, сквера на Ланском проспекте, Сквер Соловьева-Седого, Джазовый сквер и прочие объекты. Проведение работ осуществляется строго по утверждённому графику и соблюдает установленные нормы благоустройства городского пространства.

В предыдущем году Правительство Петербурга направило на развитие городской инфраструктуры четвертую часть бюджета, значительная доля которого пошла на благоустройство общественных зон. В частности, в 2024 году в городе обустроено свыше 50 зелёных и рекреационных зон, а в текущем году предусмотрено выполнение аналогичного объёма работ.

Ранее мы сообщили о том, что подготовка к празднованию Дня города началась в Петербурге.

Фото: ГАТИ Петербурга