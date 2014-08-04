Пассажиры троллейбусов, которые едут к "Новочеркасской", смогут больше не стоять в пробках на Заневской площади

Пассажиры смогут выйти на остановке перед площадью.

Около станции метро "Новочеркасская" появится новая остановка общественного транспорта. Она может быть полезна для тех пассажиров, которые едут к метро со стороны Красногвардейской площади. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Остановку "Заневская площадь" откроют 22 ноября. На ней будут останавливаться троллейбусы №№1, 7, 33.

Теперь пассажирам не придётся терять время в пробках в часы пик, ожидая, когда троллейбус пересечёт Заневскую площадь, чтобы покинуть салон. Желающие смогут выйти на остановке, которая до этого была предназначена только для автобусных маршрутов, либо доехать до привычной троллейбусной остановки "Станция метро "Новочеркасская"". говорится в сообщении "Горэлектротранса".

Существующие остановки троллейбусов также сохранятся.

Фото: citywalls.ru