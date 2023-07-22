Петербуржцу вынесли приговор за попытку незаконного вылова миног под Зеленогорском

Если бы ему удалось осуществить свой замысел, ущерб окружающей среде составил бы почти 597 тысяч рублей.

Зеленогорский районный суд Петербурга вынес приговор Сергею Максимову, признав его виновным в покушении на незаконную добычу водных биологических ресурсов. Максимову назначено условное наказание сроком на один год с испытательным сроком такой же продолжительности. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда Максимов, находясь в районе впадения реки Гладышевка в реку Чёрная, в границах особо охраняемой природной территории государственного природного комплексного заказника "Гладышевский", попытался незаконно выловить 105 миног с помощью орудия лова "Бурак". Однако его действия были своевременно пресечены сотрудниками Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Максимов установил в воде 224 орудия лова, но не смог завершить преступление. Если бы ему удалось осуществить свой замысел, ущерб окружающей среде составил бы почти 597 тысяч рублей. Максимов признал свою вину в содеянном.

Ранее мы сообщили о том, что cотрудника ПВЗ в Петербурге осудили за подмену гаджетов Apple на 1,7 млн рублей.

Фото: Piter.TV