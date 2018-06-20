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На Синопской набережной горело заброшенное здание
Сегодня, 14:25
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TretyakovaS

На Синопской набережной горело заброшенное здание

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Пожар тушили 1,5 часа.

В Центральном районе Петербурга на Синопской набережной загорелось заброшенное здание. Огонь удалось потушить только через 1,5 часа. Об этом сообщает ГУ МЧС.

В ведомстве сообщили, что в 03:31 13 апреля, в дежурную часть поступил звонок о пожаре. Звонивший рассказал, что заметил возгорание в доме 30, литера Н на Синопской набережной. По приезде пожарных выяснилось, что огонь охватил мусор и обстановку в неэксплуатируемом кирпичном здании.

С открытым огнем удалось справиться только к 05:07. Сведений о пострадавших на данный момент не поступали.

Теги: новости петербурга, новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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