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На Шлиссельбургском проспекте из-под земли забил гейзер

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В воскресенье, 29 апреля на Шлиссельбургском проспекте прорвало трубу.

В воскресенье, 29 апреля на Шелиссельбургском проспекте прорвало трубу. 

Очевидцы сообщают, что на месте прорыва хлещет горячий фонтан высотой примерно в четыре этажа. 

Когда коммунальная авария будет устранена - неизвестно. 

 

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Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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