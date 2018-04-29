На Шлиссельбургском проспекте из-под земли забил гейзер

В воскресенье, 29 апреля на Шлиссельбургском проспекте прорвало трубу.

В воскресенье, 29 апреля на Шелиссельбургском проспекте прорвало трубу.

Очевидцы сообщают, что на месте прорыва хлещет горячий фонтан высотой примерно в четыре этажа.

Когда коммунальная авария будет устранена - неизвестно.