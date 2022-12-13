Мюзикл "Лорелея. Дева Рейна" объединил пение и жестовый язык

"Лорелея. Дева Рейна" – авторский мюзикл, премьера которого пройдет с 21 по 23 апреля 2023 года в культурном центре «GAiKA SPACE».

На протяжении 4 месяцев артисты мюзиклов из Москвы и Санкт-Петербурга изучали жестовый язык. Главная задача всей команды – создать такое пространство, в котором все зрители, как глухие, так и слышащие будут пребывать в равных условиях.

Сама идея такого мюзикла буквально засела у меня в голове. Я писала разные завязки, которые можно было бы подать на грантовые конкурсы. В какой-то момент пришла к решению создания постановки, в которой участвовали бы профессиональные артисты мюзиклов, но при этом каждое слово переводилось бы на жестовый язык, – рассказала нам Елизавета Фролова, автор идеи, художественный руководитель мюзикла.

В центре сюжета фантастическая история о мифологических созданиях – речных ундинах. Лорелея – наследница престола реки Рейн – мечтает увидеть солнце и влюбиться. Но исполнение сокровенного желания может обернуться крахом семейных уз. Исполнителям главных ролей пришлось не только проникнуться атмосферой фантастического произведения, но и суметь донести авторский замысел для слабослышащих зрителей.

Мы ориентируемся на слова на смысл и жестовый язык, на самом деле, очень помогает. Некоторые жесты как будто идут "из тебя", точнее передают твою эмоцию и хочется еще ярке, еще больше. Иногда не знаешь, куда руки деть, а тут они живут вместе с тобой – это круто! Нужно широко, понятно, четко доносить. Смазанный жест может обозначать что-то другое и менее лицеприятное нежели "доброта". Тут надо быть аккуратнее с тем, что мы показываешь, – говорят исполнители главных ролей Кристина Соколова и Артем Елисеев.

"Лорелея. Дева Рейна" – это история о любви и семейных ценностях. Авторы признаются, что им было важно показать не только классическую романтическую линию, но и тему отношений между матерью и дочерью, между сёстрами-ундинами. Что касается музыкальной партии, то она также учитывает инклюзивную специфику произведения.

Я изначально загорелась мыслью, что это будет переводиться на еще один язык и когда писала ориентировалась на исполнителей, на артистов, и на перевод в том числе, чтобы это было очень гармонично, чтобы это было возможно передать, – призналась Анна Орлова, композитор, музыкальный руководитель мюзикла.

Популяризация жестового языка – еще одна из миссий организаторов проекта. При творческом подходе сурдоперевод из способа передачи информации может превратиться в полноценный художественный образ.

Одно и то же слово можно просто бытовым жестом показать, а можно красиво переложить. Сложно, потому что русский имеет свои метафоры, обороты, чего нет в жестовом, поэтому каждую метафору мы переводит, не теряя смысл. Мы очень часто говорим, что родилась картина. В жестовом языке "родиться" это буквальный жест, а значит мы не можем показать, что "картина родилась" — это неправильный оборот в жестовом языке. Поэтому мы говорим, что "картину нарисовали" или "она появилась" когда-то давно, - говорит Екатерина Кононенко, эксперт по жестовому языку.

10% с каждого приобретенного билета будут пожертвованы в фонд помощи людям с нарушением слуха. Кроме того, для глухих и слабослышащих зрителей будет выделено по 50 бесплатных билетов на каждый спектакль.

Видео: Piter.TV