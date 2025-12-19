Мужчина ударил посетителя бара стаканом по лицу на юге Петербурга

Установлено, что обвиняемый спутал жертву со знакомым лицом и пытался проявить дружеские чувства, намереваясь обнять его. Однако случайный прохожий воспринял действия постороннего крайне отрицательно, что привело к эскалации конфликта.

Прокуратура Фрунзенского района утверждила обвинительное заключения по уголовному делу, возбужденному в отношении 44-летнего жителя Петербурга. Мужчина обвиняется одновременно по двум статьям УК РФ: п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия"), ч. 1 ст. 119 УК РФ ("угроза убийством").

Согласно материалам расследования, ранним утром 13 апреля 2025 года подсудимый находился в одном из баров на Альпийском переулке. Из-за внезапного обострения взаимной неприязни он облил неизвестного мужчину напитком, а затем, высказывая угрозу лишить жизни, нанёс жертве удар стеклянным стаканом прямо в правую щёку.

Стакан раскололся, вызвав серьёзную резаную рану, на месте которой впоследствии образовался шрам. Установлено, что обвиняемый спутал жертву со знакомым лицом и пытался проявить дружеские чувства, намереваясь обнять его. Однако случайный прохожий воспринял действия постороннего крайне отрицательно, что привело к эскалации конфликта.

Дело передано городской прокуратурой в Фрунзенский районный суд для дальнейшего судебного рассмотрения.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга