"Игора Драйв" собрала более сотни лучших российских пилотов мотоспорта

В воскресенье, 11 июля прошли главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам – Моторинг. Гран-При Санкт-Петербурга.

На автодроме "Игора Драйв" под Петербургом собрались лучшие пилоты мотоспорта. В разных категориях соревновались более сотни участников. По их словам, этому дню предшествовала долгая подготовка – как психологическая, так и физическая.

Заезд длится 15 минут, за это время гонщик проезжает около восьми кругов. Для безопасности мотоцикл готовят механики – меняют масло и проверяют уровень давления в шинах. При разгоне он может набирать более 200 км/час, что сопоставимо со средней скоростью "Сапсана".

Ранее стало известно, что все заинтересованные стороны одобрили проведение этапа "Формулы-1" в Петербурге.



Видео: Piter.tv / Мария Гончарова, Анна Мурдасова