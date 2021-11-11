Мошенники в 9 раз завысили стоимость прибора для ионизации воздуха для пенсионера

Задержанные уже были ранее судимы.

Полиция задержала мужчин, который подозреваются в мошенничестве в отношении пенсионера. Они продали пожилому человеку прибор для ионизации воздуха по стоимости в 9 раз превышающую рыночную. Об этом 11 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Заявление от 87-летнего потерпевшего поступило в полицию 8 ноября. Он рассказал, что его ввели в заблуждение под предлогом проведения благотворительных акций для пенсионеров от администрации Выборгского района Петербурга. Мужчина купил ультрафиолетовый стерилизатор "Дефендер" за 29 тыс. рублей, в том время как его цена составляет 3 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".

В результате розыска были задержаны двое 34-летних мужчин. Один из них выполнял роль водителя. Из его машины изъяли договоры купли-продажи на приборы, а также коробку с самими приборами. У второго подозреваемого был найден договор купли-продажи в пострадавшим пенсионером. Ранее задержанные уже были судимы за кражи и грабеж.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти