Ястребы и соколы встали на защиту морского порта в Петербурге

Хищные охранники патрулируют над портом и отпугивают чаек, ворон, голубей и воробьев.

В морском порту "Бронка" открылась орнитологическая служба для защиты птиц. Техногенный объект опасен для пернатых: они могут запутаться в колючей проволоке или приземлиться на краны.

Обучение птицы зиждется на основах соколиной охоты, основах сокольничества. Она приучается возвращаться к человеку, это самый главный момент, и к моментальному исполнению команды. Это важно на таких техногенных объектах, потому что не зная его, птица может сама себе навредить. Милослава Панфилова, директор соколиного клуба "Финист"

На службе в порту состоят 8 птиц: соколы, ястребы-тетеревятники и ястребы.

Орнитологи отмечают, что это самый гуманный способ защиты орнитофауны от промышленных предприятий, в отличии от отражателей света или звуковых отпугивателей. Такие службы функционируют на заводах и зернохранилищах, в аэропортах и гольф-клубах. В Петербурге хищники охраняют Ботанический сад Петра Великого.

С одной стороны, мы удовлетворили требование наших клиентов: чтобы новые легковые машины были чистыми, с другой стороны, птицы, которые хотят здесь жить и размножаться, а также быть подвергнутыми технологическому риску, что мы с ними что-то сделаем. Они у нас просто не селятся. Алексей Шуклецов, исполнительный директор ООО "Феникс"

Каждой птице надевают маячок, чтобы не потерять ее в небе. Также это позволяет ей свободно летать. Хищники несут дежурство от одного до трех раз в день, зависит от погоды и периодов миграции пернатых.

В плохую погоду наша деятельность ограничивается исследовательской и тем, что мы выходим с птицей на перчатке, можно сказать, погулять. Милослава Панфилова, директор соколиного клуба "Финист"

Метод защиты окружающей среды с помощью ловчих птиц - это уникальная практика для портов Петербурга.

Видео: Piter.tv