Под Петербургом грибники начали собирать морошку и землянику

Жители Северной столицы и Ленобласти с удовольствием делятся уловом.

Битва за урожай в Ленинградской области среди грибников продолжается: кто-то в поисках белых грибов, кто-то в поисках подберезовиков, а кто-то открыл "охоту" на ягоды. Среди урожая: морошка и земляника.

Фотографиями грибники делятся в ВК-сообществе "Грибы и Грибники СПб".

"Разведка-боем. Хитрая ягода морошка. Где-то густо, а где-то пусто! В этом сезоне морошка имеет вполне товарный вид на две недели раньше, чем в прошлом сезоне" подписчик сообщества

В лесах Ленинградской области можно найти и дикую землянику. Пока что ягодный урожая наблюдается в Тосненском, Выборгском, Лужском и Гатчинском районах 47 региона.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти сократился список пригодных для купания водоемов.

Фото: ВКонтакте / "Грибы и Грибники СПб"