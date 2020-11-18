Мораторий на штрафы по ипотеке и потребкредитам предложено ввести в Петербурге

В первой декаде января россияне направили кредитным организациям более полутора миллионов заявок на изменение условий обслуживания задолженностей.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь предложил ввести временное ограничение на применение штрафных мер по займам ввиду резкого снижения доли одобренных запросов на реструктуризацию долгов, сообщается в его Telegram-канале.

В первой декаде января россияне направили кредитным организациям более полутора миллионов заявок на изменение условий обслуживания задолженностей. Однако финансовые структуры удовлетворили лишь пятую часть обращений, проведя чуть более трехсот тысяч процедур реструктуризации на общую сумму 264 миллиона рублей.

Андрей Рябоконь предостерегает, что граждане, испытывающие трудности с выплатой займов, могут попасть в замкнутый круг финансовой задолженности из-за начисляемых пеней и штрафов.

Ранее мы сообщили о том, что за год объём долгов по ипотеке в Петербурге достиг 5,2 млрд рублей. Также Рябоконь отметил значительное снижение числа выдаваемых ипотек: в марте 2025 года выдано всего 2,6 тысячи займов на общую сумму 14,9 млрд рублей, что в два раза меньше аналогичных показателей марта 2024 года, когда предоставлялось 5,3 тысячи кредитов на сумму 27,2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV