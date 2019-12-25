За год объём долгов по ипотеке в Петербурге достиг 5,2 млрд рублей

Политик обратил внимание на проблемы заемщиков и заявил о намерении внести поправки в законодательство, регулирующее кредитование населения.

15 мая стало известно, что задолженность по ипотечным кредитам в Санкт-Петербурге резко увеличилась за последний год — на 45%. Эту информацию опубликовал городской парламентарий Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале.

Депутат привел данные Центрального банка России, согласно которым просроченная задолженность по жилищным займам в городе достигла 5,2 миллиарда рублей в апреле 2025 года, тогда как в предыдущем году этот показатель составлял 3,6 миллиарда рублей. Общая сумма долговых обязательств приближается к 1,2 трлн рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 100 млрд рублей.

Также Рябоконь отметил значительное снижение числа выдаваемых ипотек: в марте 2025 года выдано всего 2,6 тысячи займов на общую сумму 14,9 млрд рублей, что в два раза меньше аналогичных показателей марта 2024 года, когда предоставлялось 5,3 тысячи кредитов на сумму 27,2 млрд рублей.

Политик обратил внимание на проблемы заемщиков и заявил о намерении внести поправки в законодательство, регулирующее кредитование населения. Среди предложенных мер — введение временного запрета на начисление штрафов по потребительским, ипотечным и иным видам займов, а также ограничение на принудительное отчуждение единственного жилья должника банками.

Помимо прочего, Рябоконь предлагает повысить минимальный порог долга, при достижении которого банки смогут лишить заемщика недвижимости, с нынешних 5% до 15% от рыночной стоимости жилья.

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Фото: Piter.TV