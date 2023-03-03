Реставрационные работы и монтаж стеклянного лифта в башне Олафа практически завершены

До конца года единственный в России средневековый замок станет доступен для маломобильных посетителей.

Реставрационные работы и монтаж стеклянного лифта в башне Олафа в Выборгском замке практически завершены. Ведется пуско-наладка, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

До конца года единственный в России средневековый замок, включая смотровую площадку на крыше, станет доступен для маломобильных посетителей.

Для тех, кто готов преодолеть высоту почти 50 метров, по внутреннему периметру оборудована лестница. На память реставраторы сохранили и один пролет старой лестницы на стене башни – чтобы подняться по ней требовалась не только хорошая спортивная подготовка, но и отсутствие боязни высоты.

Старинный полуразрушенный собор Выборга законсервируют для проведения работ по восстановлению.

Видео: Telegram/ Александр Дрозденко