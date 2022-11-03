Путин утвердил модернизацию общественного транспорта Петербурга

К 2028 году планируется запуск порядка 1200 новых трамваев и троллейбусов.

Президент РФ Владимир Путин утвердил ряд поручений по вопросам модернизации общественного транспорта Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

К 2028 году планируется запуск порядка 1200 новых трамваев и троллейбусов. Кроме того, ведутся работы по обновлению составов метро: к 2031-му половину всего парка заменят почти 1000 современных поездов. Свыше 700 автобусов "Пассажиравтотранса" уже закупили в 2022 и 2023 годах.

Ранее мы рассказывали о том, что Лукашенко сообщил, по какой причине лазурные автобусы горят в Петербурге.

Фото: Piter.TV