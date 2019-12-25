Суд Петербурга дал 3 месяца ограничения свободы пенсионеру за ложное сообщение о минировании вышек сотовой связи

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении хулигана, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, в марте этого года обвиняемый позвонил в 112 и сообщил, что на вышках сотовой связи в Красносельском районе установлены бомбы и готовится взрыв. Однако на самом деле это заявление было ложным.
В итоге мужчина вину признал. Ранее мужчина не был судим и везде охарактеризовался положительно, также суд учел 71-летний возраст обвиняемого.
Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал пять суток мужчине за нашивки с нацистской символикой
Фото: Piter.TV
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