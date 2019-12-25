Пришедший в Петербург атмосферный фронт вызовет дожди 12 августа

Температура воздуха составит +22…+24 градусов.

В четверг, 12 августа, на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние атмосферный фронт, связанный с циклоном, входящим с юга в центральную часть Европейской России. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе в этот день составит +22…+24 градусов. В Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер подует с севера со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге начались испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса.

Фото: Instagram / druzhininskya_l