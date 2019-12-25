Во вторник в Петербурге будет тепло и без дождей

Температура воздуха поднимется немного выше нормы.

Во вторник, 10 августа, на погоду в Петербурге окажет влияние гребень антициклона. Облаков в небе станет больше, однако дождей в городе не ожидается. В Ленобласти пройдут небольшие осадки. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в Петербурге будет немного выше нормы. Сегодня столбики термометров в городе покажут +22…+24 градусов, в Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

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Фото: pexels.com