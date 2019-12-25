Морозы не отступят от Петербурга 9 декабря

Температура воздуха в этот день составит -9…-11 градусов.

В четверг, 9 декабря, синоптическую ситуацию в Петербурге будет по-прежнему формировать скандинавский антициклон. Сегодня в городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе покажут -9…-11 градусов, в Ленобласти ожидается -8…-13, местами -18 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Михаил Леус добавил, что температура вчерашнего дня, 8 декабря, оказалась на 10,5 градусов ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV