"Ледяные цветы" заметили в парке 300-летия Петербурга

Ледяные цветы – природное явление, представляющее собой кристаллы высотой в несколько сантиметров.

Петербурженка заметила "ледяные цветы" в парке 300-летия Петербурга. Фотографии опубликовали в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Ледяные цветы – природное явление, представляющее собой кристаллы высотой в несколько сантиметров, которые образуются на поверхности тонкого слоя льда. Ученый Грей Уорстер и его коллега Роберт Стайл из Института теоретической геофизики Кембриджского университета выяснили, что для появления таких цветов необходимы тонкий слой льда и большая разница между его температурой и температурой воздуха.

К сожалению, такие ледяные цветы недолговечны.

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Фото: Telegram / Астро Фото Болото (Ксения Макарова)