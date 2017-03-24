До МСЧ-2023 в Петербурге остаётся менее двух недель

КВЦ "ЭКСПОФОРУМ" на время проведения Чемпионата станет местом притяжения сообщества строительной отрасли в лице экспертов власти, бизнеса и науки.

До финала III Международного строительного чемпионата в Санкт-Петербурге остается менее двух недель. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, Госкорпорация "Росатом", президентская платформа "Россия – страна возможностей", ПАО "Газпром" и Правительство Санкт-Петербурга. Событие состоится с 17 по 20 октября на площадке конгрессно-выставочного центра "ЭКСПОФОРУМ" в Санкт-Петербурге, напомнил портал "Строительный Петербург".

КВЦ "ЭКСПОФОРУМ" на время проведения Чемпионата станет местом притяжения сообщества строительной отрасли в лице экспертов власти, бизнеса и науки. На мероприятие также приглашены представители 40 стран – участниц СНГ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН и других. В период Чемпионата пройдут заседания рабочих групп по строительству, инфраструктуре и ЖКХ в рамках Межправительственных комиссий.

Соревновательный блок III Международного строительного чемпионата в 2023 году представлен 25 индивидуальными и командными номинациями, включая пять новых, по трём направлениях: строительство, проектирование объектов и управление проектом строительства. Также в соревнованиях примут участие старшеклассники и студенты.

В финале Чемпионата примет участие рекордное количество участников: более 1000 конкурсантов из РФ и из-за рубежа, а оценивать их мастерство будет порядка 350 экспертов. Общий призовой фонд Чемпионата составляет более 53 млн рублей, из которых 14,1 млн рублей – фонд Студенческой лиги, 1,2 млн рублей – фонд Школьной лиги. Кроме того, победители Школьной лиги получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в ведущие вузы нашей страны.

В рамках деловой программы III Международного строительного чемпионата состоится порядка 70 деловых мероприятий.

Фото: ВКонтакте/ Международный строительный чемпионат 2023