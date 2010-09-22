В Комстрое наградили участников III Международного строительного чемпионата

Студенты специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Угарова София и Ширяева Дарина являлись участниками студенческой лиги МСЧ в индивидуальной номинации "ТИМ-специалист".

В Комитете по строительству 15 ноября состоялась церемония торжественного награждения участников III Международного строительного чемпионата. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В этом году III Международный строительный чемпионат проходил с 17 по 20 октября 2023 года на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

Студенты специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Угарова София и Ширяева Дарина являлись участниками студенческой лиги МСЧ в индивидуальной номинации "ТИМ-специалист". Участницы показали достойный уровень профессиональных навыков и были отмечены благодарностью председателя Комитета по строительству Игоря Креславского.

Фото: портал "Строительный Петербург"