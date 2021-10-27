Для петербургских школ и детских садов разработали новое меню

Сборник представляет собой рекомендации для организации питания в учебных учреждениях.

До конца 2024 года в Петербурге выпустят сборник новых рецептов блюд и кулинарных изделий для правильного питания школьников и детсадовцев. Его продолжают разрабатывать совместно с родителями, пишет "Петербургский дневник".

Сборник представляет собой рекомендации для организации питания в учебных учреждениях. По словам начальника управления социального питания Алены Мироненко, детям уже хочется новых блюд.

Мы в этом году выпускаем очень большой сборник новых рецептов с учетом тех продуктов, которых, может быть, не было 20 лет назад. Управление соцпитания к этой работе привлекло в том числе родителей, у нас там были и специалисты из ресторанного бизнеса, и научные работники. Главная задача была, чтобы рецепт соответствовал все-таки СанПиНу. Алена Мироненко, начальник управления социального питания

В управление социального питания часто жалуются родителей: они говорят, что дети не едят в школах и детских садах, еда кажется им невкусной. А в сборнике будет более 50 разнообразных рецептов.

Ранее на Piter.TV: новое кафе для пожилых появилось в Петербурге.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)