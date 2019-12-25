Петербургские учёные создали "мозгоподобный" мемристор в помощь искусственному интеллекту

Разработка позволит создать устройства, работающие по принципу человеческого мозга.

Исследователи Университета ИТМО разработали перовскитный мемристор — элемент памяти, способный совершить революцию в области искусственного интеллекта. Устройство, получившее название "memory resistor", сочетает функции хранения и обработки информации, что в перспективе позволит создавать нейроморфные системы, работающие по принципу человеческого мозга. Ключевым достижением ученых стало решение проблемы стабильности системы.

Мы использовали не поликристаллические, а одиночные нанокристаллы перовскита размером около 300 нанометров. Их параметры сохраняются и повторяются, поэтому мы получили стабильные циклы переключения даже после тысячи циклов. Александра Фурасова, старший научный сотрудник университета ИТМО

Особенность разработки заключается в ее способности к самообучению: мемристор "запоминает" направление и силу протекавшего через него тока и восстанавливает прежнее сопротивление при повторном подключении. Это открывает путь к созданию устройств, способных обрабатывать информацию на уровне микросхем без необходимости подключения к облачным сервисам или мощным серверам, пишет "Деловой Петербург".

Однако перспективная технология требует решения вопросов безопасности — подобно человеческому мозгу, мемристор можно обучить "неправильно". Разработка петербургских ученых может уже через 10–15 лет привести к появлению принципиально новых вычислительных систем, где вычисления и память будут объединены в единую физическую структуру, как в нейронных сетях мозга.

