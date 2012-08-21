Дмитрий Медведев открыл памятник участникам Кронштадтского восстания

Медведев сказал, что современники восстанавливают историческую справедливость.

В Кронштадте открыли памятник участникам Кронштадтского восстания, которое состоялось в марте 1921 года. На торжественную церемонию приехал заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а также председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, сообщила пресс-служба Смольного.

Спустя десятилетия мы восстанавливаем историческую справедливость и отдаем жертвам кронштадтского восстания долг памяти и скорби. Открывая этот монумент, мы прежде всего, думаем о том, чтобы никогда в истории нашей страны подобные события не повторились. Создавая будущее нашей страны, мы должны говорить правду о ее прошлом, без искажений и умолчания. Дмитрий Медведев.

Авторами памятника стали Денис Стритович и Тимур Юрченко.

В истории события столетней давности остались известны как "Кронштадтский мятеж". Флот выступил против диктатуры большевиков и политики "военного коммунизма". Последней каплей стало ухудшение экономического и продовольственного положения, а также введение военного положения в Петрограде. Митинг начался на Якорной площади 1 марта. Восстание было подавлено 18 марта. Тысячи людей были убиты и ранены. В 1994 году участков восстания реабилитировали.

Фото: администрация Петербурга