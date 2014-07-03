Полицейские нашли похищенного петербуржца в "Мицубиси"

Мужчина был жив. Вместе с ним в машине находились еще четыре человека.

Студентка петербургского вуза сообщила о похищении своего сожителя. Полицейские обнаружили мужчину в "Мицубиси", который ехал по трассе М-10. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в 7 утра к ней в квартиру на Товарищеском проспекте пришла мама ее сожителя. Женщина была с несколькими мужчинами, которые применили силу к 25-летнему молодому человеку, связали его веревкой и посадили в авто. Далее компания скрылась в неизвестном направлении.

Машину остановили на 47 км трассы М-10. В салоне находились владелица авто из Москвы, трое мужчин и разыскиваемый петербуржец. Последний сообщил, что его похитили. Его матери в машине не было.

Следователи возбудили уголовное дело. Владелицу иномарки опросили в качестве свидетеля, двух мужчин арестовали и поместили в СИЗО-6. Еще один человек задержан.

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