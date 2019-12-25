Масштабирование очистных сооружений планируется в Пулково

Пулково остается единственным российским аэропортом, применяющим технологию очистки стоков от этиленгликоля.

Аэропорт Пулково в намерен увеличить мощность своих очистных сооружений в 2,5 раза, строительство планируется начать уже в ближайшее время, об этом рассказала пресс-служба оператора воздушной гавани "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Пулково остается единственным российским аэропортом, применяющим технологию очистки стоков от этиленгликоля. Эта система внедрена в процессе модернизации очистных сооружений с 2019 по 2022 годы. Только в прошлом году там обработали более 1,7 млн кубометров загрязненных сточных вод.

Для постоянного мониторинга качества очистка ведется по 17 показателям. Аэропорт самостоятельно проводит ежедневный отбор и лабораторный контроль проб, каждую неделю анализы подтверждает независимая аккредитованная лаборатория, а ежемесячные отчёты направляются в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково перешел на весенне-летний режим работы.

Фото: "Воздушные Ворота Северной Столицы"