Видео: магистр "Что? Где? Когда?" принял участие в рэп-баттле

Максим Поташев одержал победу над студентом из Рязани в интеллектуальном рэп-баттле.

Ведущий знаменитой интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" и обладатель четырех "Хрустальных сов" Максим Поташев выступил в рэп-баттле на олимпиаде студентов "Я - профессионал". Прочитав рэп перед студентами Максим доказал юным участникам, что успеха можно добиться самостоятельно, а не благодаря деньгам и связям родителей. Отметим, что соперником Поташева стал студент пятого курса из Рязани Валерий Радзилов.

Баттл продлился лишь пять минут, но в нем были все необходимые "ингредиенты" этого жанра - три раунда и даже панчи. Максим Поташев остроумно и убедительно смог опровергнуть аргументы своего соперника, который убежден, что успешное будущее можно построить только через "блат и взятки".

Видео: You-Tube - Олимпиада студентов "Я - профессионал"