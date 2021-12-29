Участники "Лыжных стрел" поделились впечатлениями от поездки

Первые поезда в этом сезоне отправились 23 января.

Петербуржцы поделились впечатлениями от первой поездки "Лыжной стрелы" в этом году. Многие оказались недовольны организацией трассы в Токсово. Направление решили выбрать в этом году вместо Орехово.

Напомним, "Лыжные стрелы" — это организованные поездки на лыжные трассы в Ленобласти. Проезд для участников бесплатный, однако нужно получить билет в спортивном отделе районной администрации.

Некоторые лыжники указали на плохую организацию мероприятия в Токсово: трасса не была размечена должным образом, местами были крутые спуски, от электрички нужно было долго идти пешком.

Да, сегодня а Токсово организация ужасная. Инструкторы не знают ни трассу, ни маршрут, ни организационные моменты. Лыжня хорошая, но все остальные большой минус! Столько лет ездили в Орехово и кроме восторга, других эмоций не было! поделилась Алена.

Некоторые не согласились с критикой.

Организаторам огромное спасибо! Читала комментарии и возмущения. Не согласна! Идти пешком совсем нелалеко , было предложено встать на лыжи и идти по лесу. Кто не захотел , пошёл пешком. Перед началом трасс на 5 и 10 км инструктор горло сорвала , объясняя всем — кому направо , а кому налево и где какая трасса — с горками и без! написала Светлана.

Кроме того, была организована поездка в Шапки. Ее оценили позитивно.

Расписание поездок в следующие выходные можно посмотреть здесь.

Фото: ВКонтакте / Лыжные стрелы / Олеся Левкова, Марина Афанасьева